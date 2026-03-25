QatarEnergy Еуропа мен Азияға табиғи газ экспортында ұзаққа созылатын үзілістер болуы мүмкін екенін ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — Qatar Energy компаниясы сұйытылған табиғи газды жеткізу бойынша ұзақ мерзімді келісімшарттарында форс-мажорлық жағдайды жариялап, бүлінген қуатты қалпына келтіруге 5 жылға дейін уақыт қажет екенін ескертті, деп хабарлайды Al Jazeera.
Шектеулер Италия, Бельгия, Оңтүстік Корея және Қытайдағы тұтынушылардың жеткізілімдеріне әсер етеді.
Ақпан айының соңынан бері АҚШ пен Израильдің Иран территориясына жасаған соққылары мен Парсы шығанағы аймағындағы инфрақұрылымға жауап шабуылдарынан кейін энергетикалық нарықтардағы жағдай күрт нашарлады.
Жаһандық мұнай мен сұйытылған табиғи газ жеткізілімінің маңызды бөлігі өтетін Ормуз бұғазы арқылы тасымалдаудың виртуалды түрде тоқтатылуы қосымша қысым жасады. Бұл энергия бағасының өсуіне әкелді.
Компанияның мәліметінше, Рас-Лаффан газ кешеніндегі ереуіл Катардың экспорттық мүмкіндігін шамамен 17 пайызға қысқартты. Екі сұйытылған табиғи газ зауыты мен бір газ өңдеу нысаны зақымданған. Шығын жылына ондаған миллиард долларға бағаланады. Қалпына келтіру үш жылдан 5 жылға дейін созылады деп жоспарланған. Жыл сайынғы өндіріс шығындары шамамен 12,8 миллион тонна сұйытылған табиғи газ.
Катардағы нысанға шабуыл Иран жағалауындағы әлемдегі ең ірі Оңтүстік Парс газ кенішіне жасалған соққыдан кейін көп ұзамай болды. Катар Сыртқы істер министрлігі энергетикалық инфрақұрылымға соққы беру жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке қауіп төндіретінін және халықаралық құқықты бұзатынын мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Shell мен TotalEnergies Қатар газын жеткізу бойынша форс-мажор жариялаған болатын.