QazaqGaz Барханная кен орнын іске қосты
ТАРАЗ.KAZINFORM- Жамбыл облысында Амангелді тобына кіретін Барханная газ кен орны іске қосылды. Шараға «QazaqGaz „ҰК“ АҚ Басқарма төрағасы Әлібек Жамауов қатысты.
Жоба Энергетика министрлігі бекіткен еліміздегі газдың ресурстық базасын кеңейту жөніндегі жол картасы шеңберінде іске асырылды. Іске қосу рәсімі телекөпір форматында өтті.
Жобаның арқасында жаңа жұмыс орындары құрылып, мемлекеттік бюджетке қосымша түсімдер түседі деп күтілуде. Кен орнын игеруден түскен жиынтық салық төлемдері мен келісімшарттық міндеттемелер 18,6 млрд теңгеге бағаланады.
— Барханная кен орнын іске қосу — бұл газдың ресурстық базасын ұлғайту жөніндегі жүйелі жұмыстың нәтижесі және елдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға қосқан маңызды үлесіміз, — деп атап өтті Әлібек Жамауов.
Іске қосуға дайындық шеңберінде QazaqGaz Барлау және өндіру компаниясы газ жинау пункті мен Барханная–Амангелді газ құбырын салуды қоса алғанда, кен орнын жайластыру бойынша кешенді жұмысты аяқтады.
Сондай-ақ, бұрын бұрғыланған Б-5 ұңғымасын реконсервациялау және қазіргі уақытта игеру кезеңі аяқталатын Б-6 пайдалану ұңғымасын бұрғылау жұмыстары жүргізілді.
Желтоқсан айында Үкімет жерді орман қорынан өнеркәсіптік санатқа ауыстыруды мақұлдады, бұл өнеркәсіптік өндірісті бастау үшін қажетті барлық заңды және инфрақұрылымдық процедураларды аяқтауға мүмкіндік берді.
Кен орнында газ өндіру 2026 жылы шамамен 30 млн текше метрді құрайды, ал ең жоғары деңгей 2028 жылға қарай шамамен 65 млн текше метр болады деген болжам бар.