Qyzyljar АЭА-ға 9,6 млрд теңге бөлінді: жаңа өндірістер мен жұмыс орындары ашылады
АСТАНА. KAZINFORM — Бөлінген қаражат есебінен жаңа инфрақұрылым мен инженерлік коммуникациялар салу экономиканың келешегі зор салаларында инвестициялық жобаны іске қосуды жеделдетеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Үкімет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңірлердің экономикалық әлеуетін нығайту және ірі инфрақұрылымдық жобалар құру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Солтүстік Қазақстан облысында Qyzyljar арнайы экономикалық аймағын дамытуға Арнаулы мемлекеттік қордан 9,6 млрд теңге бөлді.
Қазіргі таңда Qyzyljar АЭА-ға 20-дан астам қатысушы тіркелген, олардың жалпы жарияланған инвестициясының көлемі 317,1 млрд теңгені құрайды. Бұл 4 мыңға жуық тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Оның ішінде құны 28,4 млрд теңге болатын 5 жоба қазірдің өзінде іске қосылды.
Бұл кәсіпорындарда 700-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Бөлінген қаражат есебінен жаңа инфрақұрылым мен инженерлік коммуникациялар салу экономиканың келешегі зор салаларында, мысалы, тамақ өнеркәсібі, машина жасау, АӨК сияқты және басқа да салаларда тағы 16 инвестициялық жобаны іске қосуды жеделдетеді.
Инвестициялардың жиынтық көлемі 279 млрд теңгені құрайды, 3 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр.
Қазір АЭА аумағында сумен жабдықтау және жауын суын бұруға арналған кәріз жұмыстары аяқталды. №3 қосалқы аймаққа арналған теміржол желілерінің құрылысы басталды. Бұл ретте жылу желілерін тарту, жолдар, дренаж жүйесі, байланыс желілерін тарту және аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа өндіріс орындарын іске қосу Солтүстік Қазақстан облысының одан әрі әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етіп, өңірдің өнеркәсіптік әлеуеті мен инвестициялық тартымдылығын арттырады.