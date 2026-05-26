Рафаэль Гросси І дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда МАГАТЭ Бас директоры Рафаэль Гроссидің І дәрежелі «Достық» орденімен марапатталғанын хабарлады.
- Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы мен Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға елеулі үлес қосқаны үшін Рафаэль Гроссиді І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, бұған дейін Президент пен МАГАТЭ Бас директоры кездесіп, Қазақстанның Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ықпалдастық перспективасын, сондай-ақ ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласы бойынша жаһандық күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады.