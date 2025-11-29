Рафах туннелінде қамалған жауынгерлерді құтқару үшін ХАМАС Израильге қысым көрсетуді сұрады
АСТАНА. KAZINFORM — Рафах туннельдерінде қамалған жауынгерлер туралы жағдай екі тараптың да ресми мәлімдемелеріне және палестиналық топтың делдалдарға жасаған үндеулеріне айналды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Палестиналық ХАМАС қозғалысы делдал елдерге Израильге қысым көрсетуін сұрап, Газа секторындағы оңтүстікте орналасқан Рафах туннельдерінде қалған ондаған ХАМАС жауынгерінің қауіпсіз түрде шығуына көмектесуді талап етті, деп хабарлайды AFP агенттігі.
Бұл оқиға Израиль армиясы соңғы аптада ХАМАС-тың 20-дан астам жауынгерінің көзін жойғанын және тағы сегіз адамды тұтқындағанын мәлімдегеннен кейін болды. Олар Рафах қаласының астындағы туннельдерден шығуға тырысқан.
ХАМАС мәлімдемесінде: «Біз Израильге біздің жауынгерлеріміздің өмірі үшін толық жауапкершілік жүктейміз және делдалдарды дереу араласуға шақырамыз, біздің ұлдарымыздың үйлеріне оралуына мүмкіндік беруі керек», — деп айтылды.
Израиль БАҚ мәліметі бойынша, Рафахтың астындағы аймақта, Израиль армиясының бақылауындағы ауданда 100-200 ХАМАС мүшесі қамалған. Алайда, ХАМАС-тың жоғары деңгейдегі басшыларының айтуынша, бұл сан 60-80 жауынгерге жетеді, олардың көбісі «Аль-Кассам бригадаларының» мүшесі әрі бәрі қоршауда қалып отыр.
Рафахтың астындағы туннельдерде қамалған ХАМАС жауынгерлерінің тағдыры туралы келіссөздер АҚШ, Қатар, Египет және Түркияның қатысуымен жүргізіліп жатыр.
Израиль делдалдар арқылы ХАМАС-қа туннельдерден шығу мүмкіндігін ұсынды, бірақ тек олар қаруларын тастап, тұтқынға берілуі қажет болатын. Рафахта қалған жауынгерлерге бетке алып, қаруларын тастап, Израиль түрмелеріне жеткізілу ұсынылды, кейіннен егер олар қарулы күрестен бас тартса, Газа аймағының ХАМАС бақылауындағы аудандарына көшу мүмкіндігі беріледі.
Израильдің бір шенеунігі израильдік 12-арнаға берген сұхбатында: «Біз Рафахтағы «террористерге» өмірін сақтап қалу мүмкіндігін бердік. Олар біздің шарттарымызды орындаудан бас тартты. Олардың көпшілігі шахид болуды таңдады», — деп мәлімдеді.
Times of Israel мәліметі бойынша, жауынгерлер бірнеше апта бойы жер астында қамалып қалған. Израиль олардың бір бөлігі бұрын Израильге қарсы зымыран шабуылдарын жасағанын және жаңа шабуылдарды дайындағанын айтады. Израиль армиясы соңғы аптада туннельдерден шығуға тырысқандардың бәрін өлтіріп немесе тұтқындағанын және 20-дан астам адамды жойып, сегізін тұтқындағанын хабарлады.
Халықаралық делдалдар ХАМАС жауынгерлеріне Израиль бақылауындағы аймақтардан тысқа шығуға қауіпсіз дәліз ұсынуды қарастырып жатыр.
Алайда, Израиль тарапынан премьер-министр Биньямин Нетаньяху палестиналық жауынгерлерге қауіпсіз дәліз ұсынудан бас тартты. Нетаньяху: «200 ХАМАС жауынгеріне қауіпсіз дәліз беру мүмкін емес», — деп мәлімдеді. Ол Газа аймағының әскери қанатын жою және демилитаризациялау қажеттігін атап өтті.
АҚШ бұл жағдай туралы хабардар екенін растады. АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткофф Майамиде өткен конференцияда «Рафахтағы 200 жауынгердің жағдайы» келісім аясында тараптар үшін маңызды сынақ болуы мүмкін екенін айтты.
ХАМАС Израильді атысты тоқтату келісімін бұзғаны үшін айыптап, «қарсылық жауынгерлерін қудалау, жою және тұтқындау» әрекеттерін сынады. ХАМАС өкілдері өткен демалыс күндері Каирде Газа қаласындағы атысты тоқтату туралы келіссөздер жүргізді. Олар сондай-ақ Рафах туннельдерінде қамалған жауынгерлердің жағдайын талқылады.
ХАМАС Израильдің әуе шабуылдары нәтижесінде Газа аймағында 25 адамның қаза тапқанын хабарлады.