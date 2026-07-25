Рақымшылық: Павлодарда борышкерлердің 200 млн теңгеден астам айыппұлы кешірілді
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жүргізіліп жатыр. Ол заңда көзделген баптар бойынша азаматтарды әкімшілік айыппұлдарды төлеуден босатуды қарастырады.
Павлодар облысында әкімшілік рақымшылық 19 мыңнан астам іске қатысты қолданылған. Нәтижесінде азаматтардың жалпы сомасы 200 млн теңгеден асатын әкімшілік іс бойынша атқарушылық өндірістері тоқтатылды.
– Әкімшілік рақымшылық – бұл бір реттік ізгілік шарасы. Ол азаматтарды алдағы уақытта жасалуы мүмкін құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Құқық бұзушылық қайталанған жағдайда, кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес толық көлемде жауапкершілікке тартылады, – деп атап өтті Павлодар облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бәкібай Ахмедьянов.
Полиция азаматтарды заң мен тәртіпті сақтауға шақырады. «Заң мен тәртіп» қағидатын сақтау – қауіпсіз әрі әділетті қоғамның негізі.
Еске сала кетейік, Қазақстандағы рақымшылық аясында Павлодарда 27 сотталушы толық босатылады.