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    Рақымшылық: Павлодарда борышкерлердің 200 млн теңгеден астам айыппұлы кешірілді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жүргізіліп жатыр. Ол заңда көзделген баптар бойынша азаматтарды әкімшілік айыппұлдарды төлеуден босатуды қарастырады. 

    Рақымшылық: Павлодарда борышкерлердің 200 млн теңгеден астам айыппұлы кешірілді
    Фото: Pexels

    Павлодар облысында әкімшілік рақымшылық 19 мыңнан астам іске қатысты қолданылған. Нәтижесінде азаматтардың жалпы сомасы 200 млн теңгеден асатын әкімшілік іс бойынша атқарушылық өндірістері тоқтатылды.

    – Әкімшілік рақымшылық – бұл бір реттік ізгілік шарасы. Ол азаматтарды алдағы уақытта жасалуы мүмкін құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Құқық бұзушылық қайталанған жағдайда, кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес толық көлемде жауапкершілікке тартылады, – деп атап өтті Павлодар облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бәкібай Ахмедьянов.

    Полиция азаматтарды заң мен тәртіпті сақтауға шақырады. «Заң мен тәртіп» қағидатын сақтау – қауіпсіз әрі әділетті қоғамның негізі.

    Еске сала кетейік, Қазақстандағы рақымшылық аясында Павлодарда 27 сотталушы толық босатылады.

    Павлодар облысы Рақымшылық Айыппұл
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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