«Атамекен» ҰКП: Баталовтың қызметтен босатылатыны жайлы ақпарат – фейк
АСТАНА. KAZINFORM – Кейбір дереккөздерде таратылып жатқан Р. Баталовтың «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Төралқасының Төрағасы қызметінен босатылатыны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды, деп мәлімдеді бүгін палатаның баспасөз қызметі.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП Жарғысының 16.4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Төралқа Төрағасы тек Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Съезінің шешімімен ғана сайланады және қызметінен босатылады.
-Осы мәселеге қатысты өзге де мәлімдемелер мен жарияланымдар шындыққа жанаспайтыны және құқықтық негізі жоқ екендігін атап өтеміз. Тексерілмеген және жалған ақпаратты таратпауға шақырамыз,-делінген палатаның Instagram парақшасында жарияланған ақпаратта.