    11:18, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    «Атамекен» ҰКП: Баталовтың қызметтен босатылатыны жайлы ақпарат – фейк

    АСТАНА. KAZINFORM – Кейбір дереккөздерде таратылып жатқан Р. Баталовтың «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Төралқасының Төрағасы қызметінен босатылатыны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды, деп мәлімдеді бүгін палатаның баспасөз қызметі.

    Раимбек Баталов
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП Жарғысының 16.4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Төралқа Төрағасы тек Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Съезінің шешімімен ғана сайланады және қызметінен босатылады.

    -Осы мәселеге қатысты өзге де мәлімдемелер мен жарияланымдар шындыққа жанаспайтыны және құқықтық негізі жоқ екендігін атап өтеміз. Тексерілмеген және жалған ақпаратты таратпауға шақырамыз,-делінген палатаның Instagram парақшасында жарияланған ақпаратта.

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
