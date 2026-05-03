    Ресейлік ұшақ Қазақстан әуе кеңістігінде шұғыл кері бұрылуға мәжбүр болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Новосибирск — Баку бағыты бойынша ұшқан S7 әуе компаниясының рейсі Қазақстан аумағы үстінен өткен кезде кері бұрылып, Омбы қаласына шұғыл қонуға мәжбүр болды. Бұл туралы Mash Telegram-арнасы хабарлады.

    Бүгін аталмыш Telegram-арна оқиғаға қатысты видео жариялады.

    Оқиға Қазақстан әуе кеңістігінде болған. Экипаждағы жолаушылардың біріне шұғыл медициналық көмек қажет болғандықтан, ұшақты дереу кері бұру туралы шешім қабылдаған.

    — Борттағы жолаушылардың бірінің жағдайы кенеттен нашарлап кетті, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Air Astana әуе компаниясының ұшағы техникалық ақауға байланысты Бейжің әуежайына шұғыл қонған еді. Әуе кемесі 2026 жылғы 8 қаңтарда Сеул — Астана бағытындағы KC210 рейсін орындап жатқан. Компанияның мәліметінше, ұшақтағы барлық дәретханалардың істен шығуына байланысты әуе кемесі Қытай астанасындағы әуежайға қонған.

    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар