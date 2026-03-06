Республикалық референдумға шетелде жүрген Қазақстан азаматтары қатыса алады
АСТАНА.KAZINFORM – Қазақстан Президентінің 2026 жылғы 11 ақпандағы № 1170 Жарлығына сәйкес, 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституцияның жобасы бойынша республикалық референдум өтеді.
Сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Қазақстанның шет елдердегі мекемелерінің жанынан 54 шет мемлекетте 71 референдум учаскесі құрылды.
Дауыс беруге қатысу үшін белсенді сайлау құқығы бар, тиісті шет мемлекетте тұратын немесе жеке, қызметтік, оқу, іскерлік пен туристік мақсатпен жүрген және ҚР азаматының жарамды паспорты бар Қазақстан Республикасының азаматтары референдум учаскесі құрылған Қазақстанның дипломатиялық немесе консулдық өкілдігіне жүгіне алады.
Қазақстанның шет елдердегі мекемелерінде дауыс беру «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңы 38-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес референдум өткізілетін күні (2026 жылғы 15 наурыз, жексенбі) жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін өткізілетін болады.
Таяу Шығыста қалыптасқан жағдайға байланысты, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Израиль Мемлекетінде, Иордания Хашимит Корольдігінде, Иран Ислам Республикасында, Қатар Мемлекетінде, Кувейт Мемлекетінде, Ливан Республикасында және Оман Сұлтанатындағы Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері жанынан құрылған референдум учаскелері уақытша жұмыс істемейді.
Сонымен қатар қауіпсіздік себептерге байланысты, Украина мен Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасындағы Елшіліктерінің жанынан құрылған референдум учаскелері де уақытша жұмыс істемейтін болады.
Айта кетейік, Абай облысында референдумда 400 мыңнан астам адам дауыс беру құқығына ие.