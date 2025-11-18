KZ
    15:05, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Республикалық жолдарға қатысты ең көп хабарлама қай өңірлерден түседі

    АСТАНА. KAZINFORM — Өткен аптада 1403 байланыс орталығы 17 мыңға жуық өтінімді өңдеді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.

    «ҚазАвтоЖол» диспетчері
    Фото: «ҚазАвтоЖол» ҰК

    Компания азаматтарға қолайлы әрі жедел ақпарат беру үшін интерактивті дауыстық меню (IVR) жүйесі іске қосылғанын мәлімдеді.

    — Осы жүйенің көмегімен 2 755 өтінім операторлардың қатысуынсыз автоматты түрде өңделсе, операторлар 12 897 қоңырауға жауап берді. Сондай-ақ, мессенджерлер арқылы 1 147 азаматтардың өтінімдері қабылданды. Республикалық жолдарға қатысты ең көп хабарламалар Ақмола, Қарағанды және Түркістан облыстарынан келіп түсті. Барлық өтінімдер регламентке сәйкес уақтылы орындалды, — делінген хабарламада.

    «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы пайдаланушыларға бірнеше байланыс арналарын ұсынады: 

    — 1403 байланыс орталығы;

    — www.qaj.kz ресми интернет-ресурсы; 

    — Telegram бот (@qazavtojolbot, @CallCenterQaj_bot) және WhatsApp мессенджері (+7 778 001 1403).

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі автожолдардың қазіргі жағдайы туралы мәлімет ұсынды.

    Айнұр Тумакбаева
