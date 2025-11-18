Республикалық жолдарға қатысты ең көп хабарлама қай өңірлерден түседі
АСТАНА. KAZINFORM — Өткен аптада 1403 байланыс орталығы 17 мыңға жуық өтінімді өңдеді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.
Компания азаматтарға қолайлы әрі жедел ақпарат беру үшін интерактивті дауыстық меню (IVR) жүйесі іске қосылғанын мәлімдеді.
— Осы жүйенің көмегімен 2 755 өтінім операторлардың қатысуынсыз автоматты түрде өңделсе, операторлар 12 897 қоңырауға жауап берді. Сондай-ақ, мессенджерлер арқылы 1 147 азаматтардың өтінімдері қабылданды. Республикалық жолдарға қатысты ең көп хабарламалар Ақмола, Қарағанды және Түркістан облыстарынан келіп түсті. Барлық өтінімдер регламентке сәйкес уақтылы орындалды, — делінген хабарламада.
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы пайдаланушыларға бірнеше байланыс арналарын ұсынады:
— 1403 байланыс орталығы;
— www.qaj.kz ресми интернет-ресурсы;
— Telegram бот (@qazavtojolbot, @CallCenterQaj_bot) және WhatsApp мессенджері (+7 778 001 1403).
Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі автожолдардың қазіргі жағдайы туралы мәлімет ұсынды.