Режиссер Роб Райнер мен әйелінің өлімі: ортаншы ұлы күдікке ілінді
АСТАНА. KAZINFORM – Лос-Анджелес аймақтық прокуроры Натан Хохманның нақтылауынша, Ник Райнерге ауырлататын мән-жайлармен бірінші дәрежелі кісі өлтіру бойынша айып тағылады, деп хабарлайды BBC.
Оның айтуынша, қылмыс пышақтың көмегімен жасалған.
Өткен жексенбіде актер және режиссер Роб Райнер мен оның зайыбы Мишель Лос-Анджелестегі үйлерінде өлі күйінде табылды. Олардың көптеген жерінен пышақталған денелерін кіші қызы Роми анықтады. Әкесі режиссерлік еткен «Чарли болу» фильмінің сценарийшісі және бірлескен авторы болған ортаншы ұлы Ник кісі өлтірді деген күдікке ілініп қамауға алынды.
Полиция Ник Райнердің оқиғадан кейін Лос-Анджелес саябағында табылып, оқиғасыз қамауға алынғанын хабарлады.
Хохманның айтуынша, Ник Райнерге тағылған айыптар бойынша өлім жазасы немесе шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігінсіз өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Роб Райнер 20-ға жуық фильм түсірді, оның ішінде «Гарри Саллиді кездестіргенде», «Бірнеше жақсы жігіт» және «Америкалық президент» сияқты культтік классикалық фильмдер, ал оның актерлік жұмыстарының арасында – «Сиэтлдегі ұйықтамайтындар», «Уолл-стрит қасқыры» және «Бұл – Spinal Tap!» фильмдері бар.
