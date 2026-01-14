KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:32, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Риддерде өнеркәсіптік нысанда топырақтың ластануы мен заң бұзушылықтар анықталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Риддер қаласында жоспардан тыс экологиялық тексеру барысында тау-кен байыту комбинатында топырақтың ластануы мен экологиялық ережелердің сақталмауы анықталды.

    Риддерде өнеркәсіптік нысанда топырақтың ластануы мен заң бұзушылықтар анықталды
    Фото: instagram.com/imstalcon_temirtau/

    Экология департаментінің хабарлауынша, мамандар екі рет жоспардан тыс тексеру жүргізіп, ескі қалдық қоймасының тотықтырғыш тоғанындағы қалдықтардың рельефте жатқанын анықтады.

    — Зерттеулер қалдықтар қоймасының маңындағы топырақтың ауыр металдармен ластанғанын анықтады. Оны аккредиттелген зертхана растады, — деп хабарлады ведомство.

    Сонымен қатар, тексеру нәтижесінде экологиялық рұқсат талаптарының бұзылғаны, нақтырақ айтқанда, су қалдық бөгетінің бүйірінен өтіп, нәтижесінде жер бетінде ағын пайда болғаны белгілі болды.

    — Су бөгеттен асып, жер бетіне жайылып жатқаны анықталды. Мұндай оқиғалар экологияға залал келтіру болып саналады және шара қолдануды талап етеді, — деп атап өтті ведомство.

    Тексеру қорытындысы бойынша компания — «Шығыс Қазақстан тау-кен байыту комбинаты», «Қазцинк» ЖШС-не анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым шығарылды. Серіктестік қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Экологиялық қызмет қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін өндірістік нысандарға мониторинг жалғасатынын баса айтты.

    — Біздің мақсатымыз — заң бұзушылықтарды жедел анықтап, одан әрі экологиялық залалдың алдын алу. Бұл салада мониторинг жүйелі жүргізіліп жатыр, — деп толықтырды ведомство.

    Қалдық қоймасы аймағындағы жағдай уәкілетті органдардың бақылауында.

    Еске салайық, Өскемен қаласында экологтар сары түсті қар жауғаны туралы ақпарат түскен соң тексеру жүргізді.

    Тегтер:
    Өнеркәсіп Риддер Шығыс Қазақстан облысы Құқықбұзушылықпен күрес Экология
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар