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    Риддерде орманға баруға тыйым салынды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында орманға баруға тыйым салынды.

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    Фото: Kazinform

    Тыйым жоғары өрт қаупіне байланысты енгізіліп отыр. 

    - Риддер қаласының орман алқаптарында ауа райы жағдайына байланысты өрт қаупінің жоғары IV класы белгіленді. Осыған байланысты орманға баруға тыйым салынады. Тыйым мол жауын-шашын түскенге дейін өз күшінде болады, - деп хабарлады «Риддер орман шаруашылығы» КММ өкілдері. 

    Белгіленген талапты бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жеке тұлғалар үшін айыппұл мөлшері 10 АЕК-ті (43 250 теңге) құрайды.

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы жылу электр орталығында екі қазандық жөнделіп жатқаны хабарланған

    Өрт Шығыс Қазақстан облысы Орман
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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