Риддерде жаңа туған нәресте шұғыл түрде Өскеменге тікұшақпен жеткізілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты «Қазавиақұтқару» экипажы санавиация дәрігерлерімен бірлесіп нәрестеге көмек көрсетті.
ШҚО ТЖД мәліметіне сүйенсек, ұшқыштар Сергей Пинигин мен Азамат Кабден болды. Сондай-ақ бортта отырған санитарлық авиация дәрігерлері Ботагөз Акашева мен Лариса Величко нәрестеге үздіксіз медициналық бақылау жасаған.
– Олар Өскеменге қиындықсыз ұшып барды. Авиациялық және медициналық қызметтердің жедел әрі кәсіби іс-қимылының арқасында кішкентай пациент уақтылы облыстық медициналық мекемеге жеткізілді. Қазір оған қажетті ем-дом көрсетіліп жатыр, - деп хабарлады ведомство өкілдері.
Еске салсақ, осыған дейін жол апатынан зардап шеккен екі бала Атбасардан Көкшетауға тікұшақпен жеткізілгені хабарланған.