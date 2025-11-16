KZ
    19:12, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Риддерде жаңа туған нәресте шұғыл түрде Өскеменге тікұшақпен жеткізілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты «Қазавиақұтқару» экипажы санавиация дәрігерлерімен бірлесіп нәрестеге көмек көрсетті. 

    Риддерде жаңа туған нәресте шұғыл түрде Өскеменге тікұшақпен жеткізілді
    Фото: видеодан алынған скрин

    ШҚО ТЖД мәліметіне сүйенсек, ұшқыштар Сергей Пинигин мен Азамат Кабден болды. Сондай-ақ бортта отырған санитарлық авиация дәрігерлері Ботагөз Акашева мен Лариса Величко нәрестеге үздіксіз медициналық бақылау жасаған.

    – Олар Өскеменге қиындықсыз ұшып барды. Авиациялық және медициналық қызметтердің жедел әрі кәсіби іс-қимылының арқасында кішкентай пациент уақтылы облыстық медициналық мекемеге жеткізілді. Қазір оған қажетті ем-дом көрсетіліп жатыр, - деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Еске салсақ, осыған дейін жол апатынан зардап шеккен екі бала Атбасардан Көкшетауға тікұшақпен жеткізілгені хабарланған.

    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
