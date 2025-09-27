KZ
    Риддерде жылу беріле бастады

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында кешеден бері жылу беріле бастады.

    Фото: freepik.com

    Кеншілер қаласында жылыту маусымы басталып кетті. Жылдағы дәстүрге сай әуелі әлеуметтік нысандарға, одан кейін тұрғын үйлер мен басқа да мекемелерге жылу беріледі.

    - Ауа райының суытып кетуіне байланысты 24 қыркүйекте Риддер қаласындағы әлеуметтік-мәдени нысандарға жылу беріле бастады. Ал 30 қыркүйектен Риддер көпқабатты тұрғын үйлерді жылуға қосу жоспарланып отыр, - деп хабарлады «Шығыс жылу» АҚ Риддер филиалынан.

    Еске салсақ, бұған дейін Риддердегі жылу орталығының жылыту маусымына дайындығы қалай екендігі жайлы жазғанбыз. 

    Сондай-ақ Алматы облысының қай аудандарына бірінші жылу берілетіндігі хабарланған.

    Риддер Шығыс Қазақстан облысы Жылу
