Рим Папасы: Әлем үшін бейбітшіліктің қаншалықты маңызды екенін көрсетуді қалаймыз
АСТАНА. KAZINFORM — Рим-католик шіркеуінің басшысы Рим Папасы Лев XIV ресми сапармен Түркияға барды, деп хабарлайды Анадолы.
ITA итальяндық әуе компаниясы ұсынған арнайы ұшақпен Түркияға барған Папа Лев XIV-ті 70-тен астам журналист қарсы алды.
Анкарадағы Президенттік кешенде жоғары мәртебелі қонақты ресми түрде қарсы алу рәсімі өтті.
Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған мен Рим Папасы Лев XIV арасындағы екіжақты кездесу өтті. Кездесу президенттік кешенде өтті және шамамен жарты сағатқа созылды.
Рим Папасы Лев XIV Түркияға сапарын асыға күткенін айтты.
— Мен бұл сапарды жүзеге асыра алғаныма өте қуаныштымын, оны барлық христиандар мен бүкіл әлем үшін маңыздылығына байланысты асыға күткен едім, — деді ол.
Папа Лев XIV Түркия мен Ливанда өткізетін кездесулеріне тоқтала отырып, әлемдегі бейбітшіліктің маңызын тағы да атап өтті.
— Біз әлем үшін бейбітшіліктің қаншалықты маңызды екенін атап көрсетуді қалаймыз, — деп қосты ол.
Ватикан басшысы барлық адамдарды бейбітшілік жолында бірігуге және оны қамтамасыз ету жолдарын іздеуге шақырды.
— Біз арамыздағы айырмашылықтарға, әртүрлі діндер мен сенімдерге қарамастан, бәріміз бауырмыз және біз әлемде бейбітшілік пен бірлікті насихаттау процесіне өз үлесімізді қоса аламыз деп үміттенемін, — деді Лев XIV.
Келіссөздерден кейін Рим Папасы Лев XIV «Джиханнума» залында, Түркия Президенттік ұлттық кітапханасында сөз сөйледі.
Оның пікірінше, бүгінгі күні диалог орнатып, оны табандылық пен төзімділікпен жүргізе алатын адамдар бұрынғыдан да маңызды.
— Екі дүниежүзілік соғыстан кейін біз әлемдегі жоғары шиеленіс кезеңінің куәсіміз. Бұл жағдай экономикалық және әскери күш стратегиялары арқылы күшейіп отыр, — деді ол.
Папа Лев XIV басым экономикалық және әскери күштердің стратегиялары бұл шиеленісті күшейтетінін айтты. Оның сөзінше, бұл жағдай Папа Франциск атап өткендей, «баяу басталып келе жатқан үшінші дүниежүзілік соғысқа» әкелуі мүмкін.
— Біз оған ешқашан бой бермеуіміз керек. Адамзаттың болашағына қауіп-қатер төніп тұр. Бұл шиеленіске жұмсалатын энергия мен ресурстар адамзаттың бүгінгі басты мәселелерінен — бейбітшілік орнату, аштық пен кедейлікпен күрес, денсаулық сақтау, білім беру және табиғатты қорғаудан — аластатады, — деді Рим папасы.
Лев XIV сөзін халықаралық ынтымақтастыққа шақырумен аяқтады. Ол Ватикан адамның жан-жақты дамуына ұмтылатын мемлекеттермен бірге жұмыс істеуге дайын екенін айтты.
— Сондықтан, Жаратушының қолдауына сеніп, шындық пен достық жолымен бірге жүрейік, — деп түйіндеді ол.
Бұдан бұрын Рим-католик шіркеуінің басшысы Рим Папасы Лев XIV алғашқы шетелдік сапарын Түркиядан бастауды жоспарлап отырғанын жазған едік.