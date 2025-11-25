Рим Папасы алғашқы сапарында Түркия мен Ливанға бейбітшілік туралы үндеуін жеткізбек
АСТАНА.KAZINFORM — Ватиканның хабарлауынша, Папа Лео қызметке кіріскеннен кейінгі алғашқы сапарын Таяу Шығысқа жасайды. Ол Түркия мен Ливанға барады. Сапардың басты мақсаты — аймақтағы дінаралық шиеленістер кезінде диалогты нығайту, гуманитарлық жағдайды жақсарту және бейбітшілікке шақыру, деп жазды Reuters агенттігі.
Папа Лео аймақ елдерінде христиандар мен басқа да конфессия өкілдері арасындағы ынтымақтастықты арттыруға ерекше көңіл бөлмек. Сапар барысында ол жергілікті билік пен халықаралық қауымдастық өкілдерімен кездесіп, бейбітшілікті қолдау мен гуманитарлық көмек мәселелерін талқылайды.
Ватикан бұл сапардың символдық мәні бар екенін атап көрсеткен. Папаның Түркияға және Ливанға жасаған сапары Таяу Шығыстағы тұрақтылықты қолдауға бағытталған дипломатиялық қадам ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, бұл сапар христиан қауымдастықтарының құқықтары мен қауіпсіздігін қорғауға деген халықаралық назарды арттыруға ықпал етеді.
Аналитиктердің айтуынша, Папа Леоның алғашқы шетелдік сапары оның халықаралық деңгейдегі беделін күшейтіп, Ватиканның аймақтағы бейбітшілік бастамаларын қолдауға маңызды серпін береді.
Содан кейін Рим папасы Ливанға сапарлайды. Бұл елде Таяу Шығыстағы ең көп христиандар шоғырланғандықтан, Папа Леоның негізгі тақырыбы бейбітшілік деп болжанды. Ливанның жағдайы күрделі: елде бір миллион сириялық және палестиналық босқындар бар, сонымен қатар экономикалық дағдарыстан шығу үшін күрес жүріп жатыр. Ливан басшылары папаның сапары елге халықаралық назар аудартады деп үміттенеді.
Сонымен, Папа Леоның Түркия мен Ливанға сапары тек дінаралық диалогты күшейту мен бейбітшілікке шақырумен шектелмей, аймақтық тұрақтылыққа халықаралық қолдау көрсету және әлем назарын қиын жағдайда тұрған елдерге аудару мақсатында ұйымдастырылған маңызды дипломатиялық іс-шара болып отыр.
Айта кетейік, жақында Қасым-Жомарт Тоқаев Рим Папасына құттықтау жеделхатын жолдады.