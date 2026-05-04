    Рим турнирі: Қазақстандық теннисшілер өткен жылғы көрсеткіштерін жақсарта ала ма

    АСТАНА. KAZINFORM — Италия астанасы Рим қаласында әйелдер мен ерлер арасында өтетін қос ірі жарыстың жеребесі тартылды.

    Елена Рыбакина сыграет в финале WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
    Фото: ҚТФ

    Сейсенбі, 5 мамыр күні басталатын Рим WTA 1000 турнирінде Елена Рыбакина екінші ракетка ретінде тіркелген. Ол екінші айналымда әлемнің 47-ракеткасы, грекиялық Мария Саккари немесе іріктеу сайысы жеңімпаздарының бірімен ойнайды.

    Рейтингіде 77-орындағы Юлия Путинцева алғашқы айналымда әлемнің 48-ракеткасы, 19 жастағы чехиялық Тереза Валентовамен шеберлік байқасады. Ю.Путинцева осының алдында Мадридте Т.Валентованы 6:4, 4:6, 6:3 есебімен жеңген болатын. 

    Е.Рыбакинаның 2023 жылы Римде жеңімпаз атанғаны белгілі. Өткен жылы сәтсіз өнер көрсеткен Елена үшінші, ал Ю.Путинцева екінші айналымнан аса алмаған еді. 

    Е.Рыбакинаның басты қарсыластарының бірі, әлемнің 1-ракеткасы, Беларусь өкілі Арина Соболенко 2025 жылы ширек финалға дейін жеткен еді. 

    Ерлер арасында Рим мастерс турнирінде Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик доданы екінші айналымнан бастайды. Ол әлемнің 63-ракеткасы, америкалық Дженсон Бруксби немесе рейтингіде одан екі саты төмен тұрған аргентиналық Себастьян Баэстің қай жеңгенімен кездеседі.

    Рейтингіде 85-орындағы Александр Шевченконың алғашқы қарсыласы – әлемнің 61-ракеткасы, аргентиналық Камило Уго Карабельи. Одан өтсе, әлемнің 15-ракеткасы, ресейлік Карен Хачанов күтіп тұр. 

    Өткен жылы А.Бублик екінші, А.Шевченко бірінші айналымда-ақ сүрінген еді. 
    Қазақстандық теннисшілер өткен жылғы нәтижелерін жақсартса, рейтингілік ұпай қорын молайта алады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның WTA чемпиондық кестесінде көш бастап келе жатқанын жазған едік.

    Ғайсағали Сейтақ
