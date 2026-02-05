KZ
    Рината Сұлтанова тас жолдағы велоспорттан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Тас жолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Рината Сұлтанова Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында жеңімпаз атанды.

    Рината Султанова
    Фото: ҚР ҰОК

    Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет ресми сайтында мәлім етті.

    Отандасымыз 20 шақырымдық жекелей сайыста топ жарды.

    Екінші орынды Гонконг өкілі И Уин Леунг иеленсе, қола жүлде Қытай спортшысы Хао Чжанға бұйырды.

    Азия чемпионаты 12 ақпанға дейін жалғасады.

    Осыған дейін Алматыда 2029 жылғы қысқы Азия ойындары өтетіні туралы жаздық. 

     

