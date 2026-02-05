19:58, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
Рината Сұлтанова тас жолдағы велоспорттан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM - Тас жолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Рината Сұлтанова Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында жеңімпаз атанды.
Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет ресми сайтында мәлім етті.
Отандасымыз 20 шақырымдық жекелей сайыста топ жарды.
Екінші орынды Гонконг өкілі И Уин Леунг иеленсе, қола жүлде Қытай спортшысы Хао Чжанға бұйырды.
Азия чемпионаты 12 ақпанға дейін жалғасады.
Осыған дейін Алматыда 2029 жылғы қысқы Азия ойындары өтетіні туралы жаздық.