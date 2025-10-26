20:56, 26 Қазан 2025 | GMT +5
Ризабек Айтмұхан жастар арасындағы әлем чемпионатының жартылай финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Еркін күрестен Қазақстан құрамасының өкілі Ризабек Айтмұхан Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатының финалына шығу үшін күреседі.
97 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің ширек финалында Айтмұхан америкалық Гаравус Куэкобакилахомен белдесті.
Қазақ балуаны қарсыласын сенімді түрде жеңіп, енді әлем чемпионатының жартылай финалында боз кілемге шығады.
