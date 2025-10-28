Ризабек Айтмұхан U23 санатындағы әлем чемпинатының қола жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Күрес түрлерінен Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі әлем чемпионатында еркін күрестен 97 келідегі Ризабек Айтмұхан қола жүлдені еншіледі.
Жерлесіміз үшінші орын үшін өткен белдесуде U20 санатындағы әлем чемпионы, Иран балуаны Аболфазил Бабалоны 7:1 есебімен жеңді.
Ризабектің әлем чемпионатындағы жолы:
Іріктеу кезеңі: Ибрахим Бенеколи (Түркия) — 11:1
1/8 финал. Аймар Егиноа (Испания) — 10:0
¼ финал. Гарроуз Куекабакила (АҚШ) — 11:0
Ал жартылай финалда Азия чемпионы, әлем чемпионатының қола жүлдегері Араш Йошидаға (Жапония) есе жіберді.
Айта кетейік, Ризабек Айтмұхан 2024 жылы дәл осы жаһандық додада барлық қарсыластарынан басым түсіп, топ жарған болатын.
Еске салсақ таеквондодан Қытайдағы әлем чемпионатында Айдана Құмартаева қола медаль алды.