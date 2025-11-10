Родриго Пас Боливия президенті қызметіне кірісті
АСТАНА. KAZINFORM — Родриго Пас 2025-2030 жылдар аралығында Боливияның көпұлтты мемлекетінің заңды президенті ретінде ант берді, деп хабарлайды DW.
Ұлықтау рәсімі Ла-Пас қаласының орталығындағы Көпұлтты заң шығарушы ассамблеясы сарайында өтті.
— Бүгін халыққа қызмет етудегі тәуелсіздіктің жаңа дәуірі басталып отыр. Бұл әлемге өзін ашып жатқан жаңа Боливия, — деп мәлімдеді Пас өзінің инаугурациялық сөзінде.
Салтанатты рәсімге 70-тен астам елден келген делегациялар қатысты. Қатысушылардың арасында Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили және Эквадор президенттері: Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич және Даниэль Нобоа болды. Вице-президент Эдманд Лара да ант қабылдады.
Паз инаугурациялық сөзінде Боливияда «барлығына арналған капитализм» саясатын жүргізуге уәде берді. Ол нарықтық экономикаға біртіндеп көшу, субсидияларды мақсатты түрде қысқарту және халықаралық қатынастарды жақсарту, соның ішінде бұрынғы солшыл үкіметтер кезіндегі жылдар бойы алыстағаннан кейін АҚШ-пен абайлап жақындасу жоспарлары туралы баяндады.
Partido Democrata Cristiano христиан-демократиялық партиясының өкілі Родриго Пас 19 қазанда өткен президенттік сайлаудың екінші турында мемлекет басшысы болып сайланды. Дауыс беру қорытындысы бұрынғы президенттер Эво Моралес пен Луис Арсе өкілдік еткен солшыл Movimiento al Socialismo партиясының 20 жылға жуық билігінің аяқталуын білдірді.