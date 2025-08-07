KZ
    17:53, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Ролан Гарростың іріктеу турнирінде Қазақстаннан жартылай финалға кімдер шықты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласындағы Gorky Tennis Park орталығында жасөспірімдер арасында Батыс және Орталық Азия бойынша өтіп жатқан Ролан Гарростың іріктеу турнирінде жартылай финалға өткендер анықталды. 

    Ролан Гарростың іріктеу турнирінде Қазақстаннан жартылай финалға кімдер шықты
    Фото: ҚТФ

    Еркежан Жаңатаева ширек финалда Гауһар Ақтанды 6:3, 6:2 есебімен тізе бүктірді.

    Еркежан финалға шығу үшін түркменстандық Илима Гусейновамен таласады. Ол Софья Малышеваны жолдан тайдырды – 6:1, 6:1.

    Алиса Королёва үш сағатқа созылған аса тартысты бәсекеде Каролина Легайды жеңді - 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 6:4. Жартылай финалда Алиса Әдия Омарбекпен кездеседі.

    Әдия өзбекстандық Кейра Кимнен айласын асырды - 6:2, 6:4.

    Ұлдар арасында Ратмир Пулькевичті 6:4, 6:1 есебімен жеңген Мансұр Сайынов жартылай финалда өзбекстандық Алан Зинатулинмен шеберлік байқасады. 

    Абдурахмон Каримовты 3:6, 6:1, 6:4 есебімен қапы қалдырған Аңсар Ниетқалиев тағы бір өзбекстандық Акмал Абдуллаевпен сынға түседі.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ролан Гарростың іріктеу турнирінде қазақстандық жас теннисшілердің ширек финалға шыққанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Елена Рыбакина Монреаль турнирінің финалына бір қадам жетпей тоқтады. 

