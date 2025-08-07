Ролан Гарростың іріктеу турнирінде Қазақстаннан жартылай финалға кімдер шықты
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласындағы Gorky Tennis Park орталығында жасөспірімдер арасында Батыс және Орталық Азия бойынша өтіп жатқан Ролан Гарростың іріктеу турнирінде жартылай финалға өткендер анықталды.
Еркежан Жаңатаева ширек финалда Гауһар Ақтанды 6:3, 6:2 есебімен тізе бүктірді.
Еркежан финалға шығу үшін түркменстандық Илима Гусейновамен таласады. Ол Софья Малышеваны жолдан тайдырды – 6:1, 6:1.
Алиса Королёва үш сағатқа созылған аса тартысты бәсекеде Каролина Легайды жеңді - 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 6:4. Жартылай финалда Алиса Әдия Омарбекпен кездеседі.
Әдия өзбекстандық Кейра Кимнен айласын асырды - 6:2, 6:4.
Ұлдар арасында Ратмир Пулькевичті 6:4, 6:1 есебімен жеңген Мансұр Сайынов жартылай финалда өзбекстандық Алан Зинатулинмен шеберлік байқасады.
Абдурахмон Каримовты 3:6, 6:1, 6:4 есебімен қапы қалдырған Аңсар Ниетқалиев тағы бір өзбекстандық Акмал Абдуллаевпен сынға түседі.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ролан Гарростың іріктеу турнирінде қазақстандық жас теннисшілердің ширек финалға шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Елена Рыбакина Монреаль турнирінің финалына бір қадам жетпей тоқтады.