KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:46, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Роман Скляр Корея Республикасының Қазақстандағы Елшісі Чжо Тэ-икпен кездесті

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр және сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Корея Республикасының Қазақстандағы елшісі Чжо Тэ-икпен кездесті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

    Роман Скляр Корея Республикасының Қазақстандағы Елшісі Чжо Тэ-икпен кездесті
    Фото: Үкімет

    Кездесу барысында тараптар екі ел ынтымақтастығының ағымдағы мәселелерін және одан ары даму перспективаларын талқылады.

    Сондай-ақ машина жасау, ақпараттық технологиялар, ауыл шаруашылығы және т.б. салалардағы бірлескен инвестициялық жобалардың табысты іске асырылғаны атап өтілді.

    – Корея Республикасымен стратегиялық серіктестігімізді және бірлескен жұмысымыздың нәтижесінде қол жеткізген жетістіктерімізді жоғары бағалаймыз. Серіктестігімізді іске асыру арқасында біз жаңа жұмыс орындарын құрып, инновацияларды енгізіп, өндірістік қуаттарды кеңейте алдық, - деп атап өтті Роман Скляр.

    Өз кезегінде Корея Республикасының Елшісі Чжо Тэ-ик Қазақстан басшылығына қолдау мен ынтымақтастығы үшін алғыс айтып, экономиканың әртүрлі салаларында екітаралы қарым-қатынастарды нығайтудың маңыздылығын атап өтті.

    Сонымен қатар Елші Чжо Тэ-ик Қазақстанның Халықаралық атом энергия агенттігіне қабылдануымен құттықтады.

    Дипломат Қазақстан уран саласындағы маңызды ойыншы екенін атап өтіп, атом электр станциясын салуда сәттілік тіледі.

    Кездесу соңында Роман Скляр Елші Чжо Тэ-икке қазақ-корей қарым-қатынасын дамытуға қосылған жеке үлесі үшін алғыс айтты және оған дипломатиялық мансабында табыс тіледі.

    Бұған дейін Қазақстан мен Аустрия сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтетінін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Үкімет Роман Скляр Оңтүстік Корея
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар