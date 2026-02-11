Роттердам турнирі: Александр Бублик азулы қарсыласынан айласын асырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Роттердам (Нидерланд) ATP 500 турнирінің екінші айналымына шықты.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген А.Бублик алғашқы айналымда әлемдік рейтингіде 70-орында тұрған Польша өкілі Хуберт Хуркачпен шеберлік байқасты.
Поляк теннисшісі кезінде рейтингіде 6-орынға дейін көтерілген, жарақатынан кейін кортқа қайта оралған азулы қарсылас еді. Сондықтан матч аса тартысты өрбіді.
Бірінші сетте тай-брейкте Хуркач айқын басымдылық танытты — 7:6 (7:2).
Екіншісінде Бублик дәл солай жауап қайырды — 7:6 (7:1).
Үшінші, шешуші сетте есеп 5:5 болған мезетте қазақстандық спортшы брейк жасай білді. Содан кейін ойынды эйспен түйіндеді — 7:5.
Екі сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Бублик 13 эйспен бірге 3 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Хуркач эйс санын 25-ке жеткізіп, 1 брейкпен (6 брейк-пойнт) көзге түсті.
Александр Бублик ширек финалға шығу үшін рейтингіде 82-сатыдағы германиялық Ян-Леннард Штруфпен таласады.
