KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:25, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Роттердам турнирі: Александр Бублик азулы қарсыласынан айласын асырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Роттердам (Нидерланд) ATP 500 турнирінің екінші айналымына шықты. 

    Александр Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген А.Бублик алғашқы айналымда әлемдік рейтингіде 70-орында тұрған Польша өкілі Хуберт Хуркачпен шеберлік байқасты. 

    Поляк теннисшісі кезінде рейтингіде 6-орынға дейін көтерілген, жарақатынан кейін кортқа қайта оралған азулы қарсылас еді. Сондықтан матч аса тартысты өрбіді.

    Бірінші сетте тай-брейкте Хуркач айқын басымдылық танытты — 7:6 (7:2).

    Екіншісінде Бублик дәл солай жауап қайырды — 7:6 (7:1).

    Үшінші, шешуші сетте есеп 5:5 болған мезетте қазақстандық спортшы брейк жасай білді. Содан кейін ойынды эйспен түйіндеді — 7:5.

    Екі сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Бублик 13 эйспен бірге 3 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Хуркач эйс санын 25-ке жеткізіп, 1 брейкпен (6 брейк-пойнт) көзге түсті. 

    Александр Бублик ширек финалға шығу үшін рейтингіде 82-сатыдағы германиялық Ян-Леннард Штруфпен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Дохадағы турнирдің үшінші айналымына жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина Доха турнирінің ширек финалына шықты.

    Тегтер:
    Александр Бублик Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар