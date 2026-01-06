KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:05, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Руанданың шығысында найзағайдан 9 адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM - Руанданың шығысында 15 адамды найзағай соғып, 9 адам мерт болды, қалғандары зардап шекті. Бұл туралы жергілікті БАҚ жариялаған, деп хабарлайды Синьхуа.

    Найзағай
    Фото: Pixabay

    Оқиға Руанданың шығыс провинциясындағы Нгома округінің Харама секторында жексенбі күні кешкісін болған.

    Құрбан болғандар жұмыстан соң жауыннан қорғану үшін өздерінің бақшаларын паналамақ болған жергілікті фермерлер болып шықты, деп хабарлады Шығыс провинцияның губернаторы Пьюденс Рубингиса Руанданың телерадиохабарлар тарату агенттігіне. Сондай-ақ ол зардап шеккендер жергілікті ауруханаға жеткізілгенін мәлім етті.

    Сарапшылардың айтуынша, Руанданың шығыс мен батысында жергілікті рельефтің ерекшелігіне байланысты найзағай жиі соғады.

    Осыған дейін Қазақстанның Ауғанстан мен Руанданың жер қойнауын зерттеп жатқаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Оқиға Руанда Найзағай Әлем
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар