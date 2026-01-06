Руанданың шығысында найзағайдан 9 адам мерт болды
АСТАНА. KAZINFORM - Руанданың шығысында 15 адамды найзағай соғып, 9 адам мерт болды, қалғандары зардап шекті. Бұл туралы жергілікті БАҚ жариялаған, деп хабарлайды Синьхуа.
Оқиға Руанданың шығыс провинциясындағы Нгома округінің Харама секторында жексенбі күні кешкісін болған.
Құрбан болғандар жұмыстан соң жауыннан қорғану үшін өздерінің бақшаларын паналамақ болған жергілікті фермерлер болып шықты, деп хабарлады Шығыс провинцияның губернаторы Пьюденс Рубингиса Руанданың телерадиохабарлар тарату агенттігіне. Сондай-ақ ол зардап шеккендер жергілікті ауруханаға жеткізілгенін мәлім етті.
Сарапшылардың айтуынша, Руанданың шығыс мен батысында жергілікті рельефтің ерекшелігіне байланысты найзағай жиі соғады.
Осыған дейін Қазақстанның Ауғанстан мен Руанданың жер қойнауын зерттеп жатқаны туралы жаздық.