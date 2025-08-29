Рубио Мексика мен Эквадорға бармақшы
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио 2-4 қыркүйек аралығында Мексика мен Эквадорға баруды жоспарлап отыр. Ол аталған елдерде билік өкілдерімен есірткі картельдерімен күрес мәселесін талқыламақшы. Бұл туралы Мемлекеттік департаменттің баспасөз қызметінің жетекшісі Томми Пиготтың 28 тамыз күні жарияланған мәлімдемесінде айтылған, деп жазады ресейлік ТАСС.
Рубионың сөзінше, ол Мексика мен Эквадорға АҚШ үшін басым міндеттерді шешу үшін бара жатыр.
- Бұл міндеттердің арасында картельдерді жою бойынша жедел әрі сенімді қадамдар, фентанил контрабандасының жолын кесу мен заңсыз көші-қон, сауда дефицитін қысқарту, экономикалық дамуға ықпал етіп, осы құрлықтан аталған міндеттердің орындалуына кері әсер етіп отырған күштерге қарсы тұру әрекеттері бар, - деді Пиггот.
Мәлімдемеде Рубионың осы өңірге сапары АҚШ-тың өзінің шекарасын қорғауға, есірткі мен терроризмнен елге төнген қауіптің алдын алуға деген ұмтылысының көрінісі екенін айтылған.
Вашингтон әкімшілігі 2025 жылдың тамызында есірткі картельдерімен күрес деген желеумен Венесуэла жағалауларына АҚШ Теңіз күштерінің үш эсминецін жіберген. Сондай-ақ осы ауданға атом сүңгуір қайығы мен зымырандық крейсер шыққан.
The New York Times басылымының жазуынша, АҚШ президенті Дональд Трамп латынамерикалық есірткі картельдеріне қарсы әскери күшті қолдану туралы дерективаға құпия жағдайда қол қойған.
Осыған дейін Bloomberg АҚШ есірткі картельдерімен күреске 4 мың теңіз жаяу әскерін жіберетінін жазған болатын.
Сондай-ақ АҚШ-тың әскери қызметшілері Колумбия округінде атыс қаруын алып жүреді.