Рудныйда қайтыс болған әйелді емханаға тексерілуге шақырған
РУДНЫЙ. KAZINFORM — Рудный қаласында қала тұрғынының анасының атына флюорографияға шақырту келген, алайда оның анасы бір жыл бұрын қайтыс болған.
Рудный қаласында қайтыс болған әйелдің атына флюорографиядан өтуге шақырту келген оқиғаға қатысты жағдай нақтыланды.
Оқиға бір күн бұрын болған: қыздың айтуынша, оған мессенджер арқылы емхана қызметкері жазып, анасына флюорографиядан өту қажет екенін хабарлаған. Қайтыс болған адамның қызы бұл хабарлама оны қатты күйзеліске түсіргенін айтты.
— Бұл моральдық тұрғыдан өте ауыр жағдай. Мен анамның қайтыс болуын әлі де қиын қабылдаймын, ал оның атына емханадан осындай шақырту алу — үлкен қатыгездік сияқты көрінеді, — деді ол.
Ол емханаға анасының 2024 жылдың маусымында қайтыс болғанын растайтын құжаттарды ұсынған.
Редакция Рудный қаласындағы № 2 емханаға сұрау жолдады.
Емхананың түсіндіруінше, науқас 2025 жылы қайтыс болған. Қайтыс болған күні РПН (Тіркелген халық регистрі) жүйесінде өлім туралы анықтама енгізіліп, оның мәртебесі «қайтыс болған» деп өзгертілген. Алайда КМИС «Дамумед» жүйесімен синхрондау кезінде техникалық ақаулар болып, ақпарат уақытында берілмеген. Соның салдарынан пациент жүйеде тірі ретінде көрсетіліп, учаскелік мейірбике скринингке шақырту жіберген.
Кейін деректер қолмен жаңартылып, мәртебе түзетілген. Емхана мұндай жағдайлардың алдын алу үшін жүйелерді тексеріп, деректерді қолмен жаңартып отыратынын және туыстарымен түсіндіру жұмыстары жүргізілгенін хабарлады.
Айта кетейік, Павлодар қаласының прокурорлары халыққа медициналық көмек көрсетуге арналған «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-тың бюджет қаражаты мен активтерінің жұмсалуына жүргізілген тексеру барысында жалған қызмет көрсету фактілерін анықтады.