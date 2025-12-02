Румынияда 100 мыңға жуық адам төрт күн бойы сусыз қалып отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Румынияның оңтүстігіндегі оннан астам елді мекен жұма күнінен бері су берудің жүйелерінің қалпына келуін күтіп отыр. Су беру бірнеше проблемалардың кесірінен тоқтап қалған, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ Digi24-ке сілтеме жасап.
Румыниядағы Прахова мен Дымбовица аймақтарындағы 14 елді мекенде, яғни шамамен 100 мың адамда жұма күнінен бері су жоқ. Бұл проблема Палтину көлінен су төгілуіне байланысты туындаған. Суды төгу жөндеу жұмыстары үшін жасалған, себебі жаңбырдан кейін жабдықтар істен шыққан, деп жазады «Европейская правда».
Зардап шеккен аудандарға су таситын көліктер жіберілген, сондай-ақ мемлекеттік қордан бөтелкелердегі су беріліп жатыр. Дегенмен жергілікті дүкендерде су тез таусылып жатыр.
Судың жоқтығына байланысты мектеп оқушылары онлайн оқуға ауыстырылды, ал жергілікті медициналық мекемелердің жұмысы шектелді.
Ең нашар сценарий бойынша, су беру тек келесі дүйсенбі, 8 желтоқсанда қалпына келеді.
Румынияның Қоршаған ортаны қорғау министрі Диана Бузояну бұл жағдайды «тек техникалық мәселе ғана емес, кәсібиліктің жоқтығының айқын дәлелі» деп атады.
