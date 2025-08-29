Руслан Берденов Шымкент қаласы әкімінің орынбасары қызметінен кетті
ШЫМКЕНТ.KAZINFORM – Руслан Берденов өзінің өтініші бойынша Шымкент қаласы әкімінің орынбасары қызметінен кетті. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Ол бұл қызметті осы жылдың ақпан айынан бері атқарып келген.
Руслан Берденов 1985 жылдың наурыз айында Шымкент қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін және КИМЭП университетін «Іскерлік басқару магистрі, қаржылық менеджмент маманы» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2007 жылы «Procter & Gamble LLP» компаниясында бастаған.
2010-2012 жылдары «EASTCOMTRANS» ЖШС-нің жылжымалы құрамды жалға беру департаментінің директоры, 2012-2018 жылдары «Ақ ниет» ЖШС-нің бас директоры, 2018-2019 жылдары «Ақ ниет» ЖШС-нің бақылау кеңесінің мүшесі, 2019-2023 жылдары «Aq Niet Group» бақылау кеңесі төрағасының орынбасары қызметтерін атқарды.
2023 жылдың наурызынан қала әкімінің орынбасары болып тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Парламенті VIII шақырылымының депутаты, Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі болды.
Айта кетейік, бұдан бұрын Руслан Берденовке жасалған қастандық туралы іс сотқа жолданғанын жазған болатынбыз.
21 сәуірде Шымкент әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қастандық жасалғаны мәлім болған. Ол жарақат алып, ауруханаға түсті.
Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотта Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қастандық жасауға қатысты резонанстық іс бойынша үкім шығарылды.
Сот үкімімен Ернар Жиембай 9 жылға бас бостандығынан айырылды.