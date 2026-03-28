    16:19, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Руслан Құрбанов әлем кубогының жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазіргі таңда Астанада шпагамен семсерлесуден Әлем кубогының кезеңі жалғасуда. 

    Фото: Жексенбеков Солтан / Kazinform

    Ерлер арасындағы бәсекеде Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Руслан Курбанов үздік төрттіктің қатарына енді.

    Ширек финалда отандасымыз Жапония елінің өкілі, екі дүркін Олимпиада чемпионы Кано Кокиден 9-8 есебімен басым түсті.

    Курбановтың келесі қарсыласы — Давид Наги (Венгрия). Жартылай финал 17:40-да басталады.

    Айта кетейік, Әлем кубогы кезеңі «Qazaqstan» жеңіл атлетика спорт кешенінде өтіп жатыр.

    Еске салсақ, бұған дейін 

    Абылайхан Жұмашев
