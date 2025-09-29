KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:44, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Руслан Желдібай соңғы кадрлық ауыс-түйіске қатысты мәлімдеме жасады

    АСТАНА. KAZINFORM –  Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі — Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай кейінгі кадрлық өзгерістерге байланысты  түсініктеме берді. 

    Руслан Желдібай соңғы кадрлық ауыс-түйіске қатысты мәлімдеме жасады
    Фото: freepik.com

    — Кейінгі кадрлық өзгерістерге байланысты БАҚ өкілдерінен көптеген сауал келіп жатыр. Ең алдымен, мына мәселені баса айту керек, бұл — әдеттегі кадрлық ротация. Негізгі мақсат — мемлекеттік жүйедегі ең маңызды бағыттардың тиімділігін күшейту, — деді ол.

    Мемлекет басшысы жуырдағы Жолдауында ұлттық экономикаға түсетін инвестиция көлемін арттыруды басым міндеттің бірі ретінде белгіледі.

    — Бұл маңызды сала тәжірибелі дипломат Мұрат Нұртілеуге жүктелді. Президенттің көмекшісі ретінде ол халықаралық инвестициялық және сауда ынтымақтастығын ілгерілету мақсатында шет мемлекеттердің жоғары деңгейдегі өкілдерімен, сондай-ақ әлемдік ірі компаниялардың жетекшілерімен байланысты дамытады.

    Мемлекет басшысының Жарлығымен Жаслан Мәдиев Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болып тағайындалды. Ведомство басшысы Жолдауда айтылған Қазақстанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөніндегі мақсатты іске асырумен шұғылданады. Президент министрге стратегиялық маңызы зор жұмысты атқаруға қатысты бағыт-бағдар берді.

    Сонымен қатар Премьер-министрдің келісімі бойынша Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменованы Оқу-ағарту министрі лауазымына тағайындау туралы шешім қабылданды. Жаңа министр қоғамдағы белсенді қызметімен және білім беру саласындағы мол тәжірибесімен белгілі, — деді Руслан Желдібай. 

    Айта кетелік Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі болып тағайындалған еді

    Тегтер:
    Үкімет Тағайындау Ақорда Руслан Желдібай
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар