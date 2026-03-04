Рустам Әли ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Рустам Әли мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметіне тағайындалды.
Рустам Әли 1984 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін бітірген.
Еңбек жолын 2006 жылы «Деловая неделя» газетінде тілші болып бастаған.
2006–2011 жылдары — «Деловая неделя» газетінде тілші, редактор, бас редактордың орынбасары.
2011–2012 жылдары — «Жетісу жастары» жастар орталығы» МКҚК директоры.
2012 жылы — Алматы облысы жастар саясаты орталығының директоры.
2012 жылы — Алматы облысы Қайнарлы ауылдық округінің әкімі.
2012–2016 жылдары — Алматы облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының бастығы, басшысы.
2016–2020 жылдары Алматы облысы ішкі саясат басқармасының басшысы.
2020–2021 жылдары — Алматы облысы әкімінің орынбасары.
2021–2022 жылдары — Алматы облысы Ескелді ауданының әкімі.
2022–2023 жылдары — Жетісу облысы әкімінің орынбасары.
2024 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасы.