KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:43, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Рустам Әли ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Рустам Әли мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметіне тағайындалды.

    Рустам Әли
    Фото: Үкімет

    Рустам Әли 1984 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін бітірген.

    Еңбек жолын 2006 жылы «Деловая неделя» газетінде тілші болып бастаған.

    2006–2011 жылдары — «Деловая неделя» газетінде тілші, редактор, бас редактордың орынбасары.

    2011–2012 жылдары — «Жетісу жастары» жастар орталығы» МКҚК директоры.

    2012 жылы — Алматы облысы жастар саясаты орталығының директоры.

    2012 жылы — Алматы облысы Қайнарлы ауылдық округінің әкімі.

    2012–2016 жылдары — Алматы облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының бастығы, басшысы.

    2016–2020 жылдары Алматы облысы ішкі саясат басқармасының басшысы.

    2020–2021 жылдары — Алматы облысы әкімінің орынбасары.

    2021–2022 жылдары — Алматы облысы Ескелді ауданының әкімі.

    2022–2023 жылдары — Жетісу облысы әкімінің орынбасары.

    2024 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасы.

    Тегтер:
    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тағайындау Вице-министр
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум