Рустам Баялиев қызметінен босатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысының өкімімен Рустам Баялиев Президент Әкімшілігінің Өңірлік даму мониторингі бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
1975 жылы дүниеге келген.
1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша, 1998 жыл Еуразия нарық институтын «Экономика және менеджмент» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1997 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік салық комитетінің 1 санатты маманы болып бастаған.
1997-1999 жылдары – Қарағанды облысы әкімі орынбасарының кеңесшісі, облыс әкімінің көмекшісі;
1999-2000 жылдары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің көмекшісі – Ұйымдастыру және кадр жұмысы департаменті хатшылығының меңгерушісі;
2000-2002 жылдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы саясаты және болжаулар департаменті басқарма басшысының орынбасары, басқарма басшысы;
2002 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы және ұйымдастыру-кадрлық жұмыс департаменті директорының орынбасары;
2002-2003 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Сауда қызметін, сараптамалық бақылауды және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруді реттеу департаментінің директоры;
2003 жылдың ақпанынан тамызына дейін – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі департаментінің директоры;
2003-2004 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Шағын бизнесті қолдау жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары;
2004-2005 жылдары – Ақмола облысы әкімі аппаратының басшысы;
2005-2014 жылдары – «ТПЭП» жауапкершілігі шектеулігі серіктестігі бас директорының кеңесшісі;
2014-2015 жылдары – «Астанаэнергосервис» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;
2016-2022 жылдары – Алматы облысының ат спорты федерациясының басшысы;
2024-2025 жылдары – Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары;
2025 жылдың 13 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өңірлік даму мониторингі бөлімінің басшысы болды.