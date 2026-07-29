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    Садақ атудан ел чемпионатында іріктеу кезеңі мәресіне жетті

    ОРАЛ. KAZINFORM - Орал қаласында өтіп жатқан республикалық жарысқа қатысушылар классикалық бағдарламада іріктеу кезеңін өткізді. Ертең олар рейтингтегі орындарына сәйкес, плей-оффта сынға түседі, деп хабарлайды ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің Спортты дамыту дирекциясы.

    Садақ атудан ел чемпионатында іріктеу кезеңі мәресіне жетті
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ересектер.

    Ерлер. (Ең жоғары ұпай - 720)

    1.Ильфат Абдуллин (Жетісу обл) - 671 ұпай

    2.Дәулеткелді Жаңбырбай (Жетісу обл) - 664 ұпай

    3.Бағжан Балакеримов (Алматы обл) - 660 ұпай

    Әйелдер

    1.Александра Землянова (Жетісу обл) - 644 ұпай

    2.Самира Жұмағұлова (Ақмола обл) - 640 ұпай

    3.Алина Тимралива (БҚО) - 635 ұпай

    U29. Ерлер

    1.Александр Еременко (Жетісу обл) - 656 ұпай

    2.Владислав Магжанов (Жетісу обл) - 633 ұпай

    3.Санжар Ержанұлы (Жетісу обл) - 630 ұпай

    Әйелдер

    1.Назеркеш Әлібек (Алматы обл) - 612 ұпай

    2.Шакира Полешко (Жетісу обл) - 603 ұпай

    3.Аяла Үсен (Жетісу обл) - 597 ұпай

    U21. Ерлер

    1.Батырхан Зинабдин (Шымкент қ.) - 639 ұпай

    2.Алихан Берікқанұлы (Жетісу обл) - 633 ұпай

    3.Абылай Болат (Жетісу обл) - 626 ұпай

    Әйелдер

    1.Анастасия Солодовникова (БҚО) - 637 ұпай

    2.Ангелина Власова (Қарағанды обл) - 628 ұпай

    3.Таисия Щегольская (Жетісу обл) - 614 ұпай

    Осыған дейін Оралда садақ атудан Қазақстан чемпионаты басталғаны туралы жазған едік.


    Спорт Қазақстан чемпионаты Садақ ату
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар