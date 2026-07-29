Садақ атудан ел чемпионатында іріктеу кезеңі мәресіне жетті
ОРАЛ. KAZINFORM - Орал қаласында өтіп жатқан республикалық жарысқа қатысушылар классикалық бағдарламада іріктеу кезеңін өткізді. Ертең олар рейтингтегі орындарына сәйкес, плей-оффта сынға түседі, деп хабарлайды ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің Спортты дамыту дирекциясы.
Ересектер.
Ерлер. (Ең жоғары ұпай - 720)
1.Ильфат Абдуллин (Жетісу обл) - 671 ұпай
2.Дәулеткелді Жаңбырбай (Жетісу обл) - 664 ұпай
3.Бағжан Балакеримов (Алматы обл) - 660 ұпай
Әйелдер
1.Александра Землянова (Жетісу обл) - 644 ұпай
2.Самира Жұмағұлова (Ақмола обл) - 640 ұпай
3.Алина Тимралива (БҚО) - 635 ұпай
U29. Ерлер
1.Александр Еременко (Жетісу обл) - 656 ұпай
2.Владислав Магжанов (Жетісу обл) - 633 ұпай
3.Санжар Ержанұлы (Жетісу обл) - 630 ұпай
Әйелдер
1.Назеркеш Әлібек (Алматы обл) - 612 ұпай
2.Шакира Полешко (Жетісу обл) - 603 ұпай
3.Аяла Үсен (Жетісу обл) - 597 ұпай
U21. Ерлер
1.Батырхан Зинабдин (Шымкент қ.) - 639 ұпай
2.Алихан Берікқанұлы (Жетісу обл) - 633 ұпай
3.Абылай Болат (Жетісу обл) - 626 ұпай
Әйелдер
1.Анастасия Солодовникова (БҚО) - 637 ұпай
2.Ангелина Власова (Қарағанды обл) - 628 ұпай
3.Таисия Щегольская (Жетісу обл) - 614 ұпай
Осыған дейін Оралда садақ атудан Қазақстан чемпионаты басталғаны туралы жазған едік.