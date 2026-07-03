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    Садақ атудан Испаниядағы Әлем кубогына қатысатын қазақстандықтар анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы садақ атудан Испанияның Мадрид қаласында өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Садақ атудан Испаниядағы Әлем кубогына қатысатын қазақстандықтар анықталды
    Фото: ҰОК

    Алдағы жарысқа қатысушылар тізімін халықаралық World Archery федерациясы жариялады.

    Қазақстан құрамасының тізімі төмендегідей.

    Классикалық садақ ату: Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Дастан Каримов, Дәулеткелді Жаңбырбай, Медина Мұрат, Алина Тимралиева, Александра Землянова, Самира Жұмағұлова.

    Блоктық садақ ату: Ақбарәлі Қарабаев, Бунед Мирзаметов, Мұса Ділмұхамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Диана Юнусова, Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова.

    Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 7-12 шілде аралығында өтеді.

    Осыдан бұрын садақшы Дәулеткелді Жаңбырбай Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде 13-орын алғанын жазғанбыз.


    Испания Спорт Садақ ату әлем кубогы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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