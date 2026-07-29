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    Садақ атудан Қазақстан чемпионаты: қай өңірдің спортшылары финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Орал қаласында өтіп жатқан ел чемпионатында классика және компаунд бәсекелері бойынша ересек, U29 және U21 санаты бойынша финалистер белгілі болды. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы хабарлады.

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    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    10 облыс сынға түскен бәсекеде 4 өңірдің өкілдері алтын жүлдеге талас жүргізеді.

    Финалистер саны:

    Жетісу облысы - 8 спортшы

    Шымкент қаласы - 5

    БҚО - 4

    Ақмола облысы - 3

    Алматы облысы - 3

    Астана қ. - 1

    Жеке сайыстың финалдары 31 шілде күні күні өтеді және Qazsport телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Ал ертең командалық пен аралас жұптық сында жеңімпаздар анықталады.

    Жарысқа еліміздің түрлі өңірлерінен 250-ден астам спортшы, оның ішінде Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері қатысып жатқанын жазған едік.

    Спорт Қазақстан чемпионаты Садақ ату
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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