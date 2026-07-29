Садақ атудан Қазақстан чемпионаты: қай өңірдің спортшылары финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Орал қаласында өтіп жатқан ел чемпионатында классика және компаунд бәсекелері бойынша ересек, U29 және U21 санаты бойынша финалистер белгілі болды. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы хабарлады.
10 облыс сынға түскен бәсекеде 4 өңірдің өкілдері алтын жүлдеге талас жүргізеді.
Финалистер саны:
Жетісу облысы - 8 спортшы
Шымкент қаласы - 5
БҚО - 4
Ақмола облысы - 3
Алматы облысы - 3
Астана қ. - 1
Жеке сайыстың финалдары 31 шілде күні күні өтеді және Qazsport телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Ал ертең командалық пен аралас жұптық сында жеңімпаздар анықталады.
Жарысқа еліміздің түрлі өңірлерінен 250-ден астам спортшы, оның ішінде Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері қатысып жатқанын жазған едік.