    02:38, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Сағындық Тоғамбай Ливерпульдегі әлем чемпионатында жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бокстан Ливерпуль қаласында ерлер мен әйелдер арасындағы тұңғыш әлем чемпионатының бірінші жарыс күні жалғасып жатыр.

    бокс
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    Бұл туралы Қазақстан бокс федерациясының баспасөз қызметі хабарлады.

    — Қазақстан сапынан 90 келідегі Сағындық Тоғамбай бастапқы кезеңде жергілікті спортшы Исаак Окодан жеңісті жұлып алды. Алғашқы раундта төрешілердің бүйрегі ағылшын бокшысына бұрғанымен, жерлесіміз қысымды арттырып, 3:2 есебімен жеңіске жетті, — делінген федерация таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Элина Базарова бокстан әлем чемпионатын аяқтағанын жазғанбыз. Отандасымыз өзбекстандық Нигина Уктамовамен кездесуде жеңіліп қалды.

