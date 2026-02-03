Саиров: Мемлекеттік тіл туралы норма — ел тұрақтылығының негізі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның дамуы үшін мемлекеттің ішкі тұрақтылығы маңызды. Бұл туралы Kazinform тілшісіне берген сұхбатында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров айтты.
— Конституцияның 9-бабының 1-тармағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі — қазақ тілі деп нақты көрсетілген. Бұл — негізгі постулат. Қазіргі жағдайға назар аударатын болсақ, орта мектепте білім алып жатқан оқушылардың шамамен 70 пайызы қазақ тілінде оқиды. Жоғары оқу орындарында да қазақ тілінде білім алатын студенттердің үлесі 70 пайызға жеткен. Сонымен қатар, бүгінде Қазақстан халқының құрамындағы қазақтардың үлесі 70 пайыздан асты. Бұл деректер мемлекеттік тілдің дамуына барлық мүмкіндік бар екенін көрсетеді, — дейді мәжілісмен.
Депутат қазақ тілінің болашағына қатысты да пікір білдірді.
— Қазіргі күрделі геосаяси ахуал мен уақыт талабын ескере отырып, Қазақстанның тәуелсіздігін алдағы ұзақ жылдарға сақтап қалу үшін ел ішіндегі тұрақтылықты қамтамасыз ететін тетіктерді қалыптастыру қажет. Конституцияда мемлекеттік тілдің қазақ тілі ретінде бекітілуі — басты қағида. Ал басқа тіркестер мемлекеттің тұтастығы мен ішкі тұрақтылығын сақтауға бағытталған белгілі бір механизмдер ретінде қарастырылуы тиіс. Алдағы 10-15 жылда қазақ халқының елдегі үлес салмағы 80-85 пайызға жетуі мүмкін. Сол кезде мемлекеттік тілдің қоғамдағы орны толық әрі мызғымай орнығады, — дейді Ерлан Саиров.
Айта кетейік, Мәжіліс депутаты, «Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев жаңа реформаға оң бағасын берді.