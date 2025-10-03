KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:40, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Сәкен Бибосыновтың кәсіпқой бокстағы екінші қарсыласы белгілі болды

    АСТАНА.KAZINFORM – Бокстан әлем чемпионы және Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Сәкен Бибосыновтың кәсіпқой бокстағы екінші қарсыласы белгілі болды.

    Сәкен Бибосыновтың кәсіпқой бокстағы екінші қарсыласы белгілі болды
    Фото: saikoulush

    Қазақстандық боксшы жапонялық Saikou X Lush промоутерлік компаниясы Бішкек қаласында ұйымдастырған бокс кешінде шаршы алаңға шығады. Қарсыласы жергілікті боксшы Әділет Қачқынбеков (3-6, 1КО).

    Айта кетерлігі, Бокс кеші Азиядағы Бүкіләлемдік бокс ассоциациясы (WBA Asia) және Халқаралық бокс федерациясының (IBF) қолдауы аясында 25-26 қазан күндері Бішкек Аренада өтеді. 

    Сонымен қатар, осы бокс кешінде Сәкен Бибосыновтың ескі қарсыласы өзбекстандық Хасанбой Дусматов мексикалық Рене Каликсто Бибианомен (23-1-1, 9КО) қолғап түйістіреді.

    Еске салсақ, Сәкен Бибосынов 20 шілде күні кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізіп, филиппиндік 23-жастағы Кристиан Леганды (6-2-3, 4 KO) нокаутқа жіберген болатын.

     

    Тегтер:
    Бокс Спорт Кәсіпқой бокс
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар