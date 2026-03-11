Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсе 60 мәселені қарастырды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 8-отырысында атқарылған жұмыстардың алдын ала қорытындысы қаралды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Жобалық кеңсенің отырыстарында Салық кодексінің нормаларын имплементациялауға байланысты барлығы 60 мәселе қаралды. Атап айтқанда, денсаулық сақтау саласында дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды импорттау кезінде ҚҚС қолдануға және орфандық және әлеуметтік маңызы бар дәрі-дәрмектерді ҚҚС-тан босатуға қатысты заңға тәуелді актілерге өзгеріс енгізу жұмысы аяқталып жатыр. Биылғы 13 ақпанда Денсаулық сақтау министрлігінің ҚҚС-сыз дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарға шекті бағаны белгілеу туралы бұйрығы қабылданды.
Өнеркәсіп және құрылыс, Энергетика, Қаржы министрліктері, Табиғи монополияларды реттеу комитеті және «Самұрық-Қазына» оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысты сатып алу қағидаларындағы өзгерістерді пысықтауда. Бұл квазимемлекеттік компаниялар тарапынан шығындарды ұлғайтпай салық заңнамасын, өндірістік процестерді сақтауға және бәсекелестік ортаны қолдауға бағытталған тетіктер туралы. Салық кодексінің идеологиясын негізге ала отырып, тиісті өзгерістерді әзірлеу үшін бірыңғай негізді Ұлттық экономика министрлігі қалыптастырады.
«Таза парақтан» әкімшілендіруге, салық режимдерін өзгертуге, қаржы секторына, СӘАЖ жұмысына және басқаларға қатысты қалған мәселелер жедел шешілді.
Салық кодексіне өзгеріс енгізуді талап ететін мәселелер тізбесіне мыналар енді:
1. Мүгедектік тобы өзгерген кезде ЖТС бойынша шегерімді қолдану
Салық шегерімінің мөлшері мүгедектік тобына байланысты (5000 немесе 882 АЕК). Топ жыл ішінде өзгерген кезде қолданылатын шегерімнің мөлшері туралы мәселе туындайды.
Бір жыл ішінде мүгедектік тобы өзгерген кезде «сіңіру» қағидаты бойынша ең жоғары шегерім — 5000 АЕК (СК 404-бабы) қолданылатын норманы бекіту және норманың редакциясына нақтылау енгізу ұсынылады.
2. Қарыздар бойынша сыйақылар бойынша ЭШФ үзінді көшірмесі бойынша талаптың күшін жою
Кредиттер, қарыздар және микрокредиттер бойынша сыйақы бойынша айналымдар ҚҚС-тан босатылды (СК 474-бабы). Алайда, редакциялық дәлсіздікке байланысты олар ЭШФ талап етілмейтін операциялар тізіміне енгізілмеген.
Мұндай операциялар бойынша ЭШФ жазып беру жөніндегі талапты алып тастау және норманы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ретроспективті қолдану ұсынылады.
3. Салық құпиясына жатпайтын мәліметтер тізбесін кеңейту
Салық құпиясынан мәліметтерді алып тастау ұсынылады:
- әлеуметтік төлемдер сомасы туралы;
- әлеуметтік төлемдер бойынша берешек туралы;
- салық төлеушінің жеке тіркеу деректері.
Өзгерістер әкімшілендіруді цифрландыруға және әлеуметтік міндеттемелерді орындауды жеңілдетуге бағытталған. СК 45-бабын түзету қажет.
4. ҚҚС-тан босатылған кезде авиация үшін ЖЖМ әкелуді растау
СК әуе тасымалы үшін ЖЖМ импортын ҚҚС-тан босатады (479-бап). Алайда қолданыстағы тұжырым дипломатиялық өкілдіктердің импортты растауын талап етуі мүмкін. Бұл баптың басқа тармақшасына жатады.
Ықтимал сәйкессіздіктерді болдырмау үшін нормаға нақтылау ұсынылады.
5. Энергетикалық сусындар экспортын акцизден босату
Қазіргі уақытта акцизделетін тауарлардың экспорты акцизден босатылады. Алайда ұзақмерзімдік өңдеу кезінде акциз дайын өнімді шикізат иесіне беру кезінде өңдеушіде пайда болады. Тіпті тауар экспортталса да.
Егер ол кейіннен экспорттауға арналған болса, мұндай өнімді беруді акцизден босату ұсынылады. Осыған ұқсас механизм қазірдің өзінде мұнай өнімдері үшін жұмыс істейді.
6. Өндіру орны бойынша ЖТПҚ бойынша ПҚӨС есепке алу
Бюджет кодексі өндіру объектісінің орналасқан жері бойынша бюджеттерге кең таралған пайдалы қазбалар үшін ПҚӨС-ті есепке алуды көздейді.
Сонымен бірге СК жер қойнауын пайдаланушының тіркелген жері бойынша салық төлеуді көздейді.
Нормаларды сәйкестендіру үшін СК-ға және есептілік нысандарына өзгерістер енгізу ұсынылады.
Бұған дейін жаңа Салық кодексі бойынша тіркелу, есеп беру және төлеу тәртібі қалай өзгеретінін жазған едік.