    03:12, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Самалай Ерғалиева Эр-Риядтағы жарыста Қазақстан қоржынын қоламен толықтырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан VI Ислам Ынтымақтастығы ойындарында қазақстандық дзюдошы Самалай Ерғалиева қола медаль жеңіп алды.

    Самалай Ерғалиева
    Фото: Спорт комитеті

    Отандасымыз әйелдер арасындағы 63 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғады.

    - Қола жүлде үшін өткен шешуші белдесуде Самалай Иран спортшысы Самира Кхакахты айқын басымдықпен жеңіп, жарысты үшінші орынмен аяқтады, - делінген Спорт комитетінің ақпаратында.

    Айта кетейік, Ержан Еренқайыпов Ислам Ынтымақтастығы ойындарының күміс жүлдегері атанды.

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы Дзюдо Спорт
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
