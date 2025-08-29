Самокаттар бақылауда: жолдарда қауіпсіздікті қалай қамтамасыз етуге болады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда электросамокаттардың қатысуымен жол-көлік апаттарының көбеюіне байланысты Ішкі істер министрлігінде кикшерингілік компаниялардың иелерімен кеңес өтті, деп хабарлайды Polisia.kz.
Бұл жиын Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайрат Сұлтанбаевтың бұған дейінгі брифингте айтқан уәдесіне сәйкес ұйымдастырылды. Басқосуда жол-көлік оқиғаларының жиілеуі, құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі және саладағы тәртіпті орнату шаралары талқыланды.
Кеңес қорытындысы бойынша кикшерингілік компанияларға (Jet, Яндекс, Woosh, Bolt және Біріңғай микромобильділік операторы) бірқатар талап қойылды. Атап айтқанда, полиция қызметкерлерінің қатысуымен мобильді патрульдік топтар құрып, электросамокатты пайдаланушылар тарапынан болатын құқық бұзушылықтардың алдын алу, ретсіз қалдырылған самокаттарға тосқауыл қою міндеттелді.
Компанияларға сондай-ақ самокатты арнайы тұрақ орындарына қоймайынша сапарды (төлемді) аяқтауға мүмкіндік бермеу және жаяу жүргіншілер аймақтарында, саябақтарда, жағалауда және бұқаралық іс-шаралар өтетін жерлерде самокаттардың жұмысын автоматты түрде бұғаттау тапсырылды.
Биыл елде электросамокаттардың қатысуымен 213 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 224 адам зардап шеккен. Оның ішінде самокатшылардың кінәсінен 42 апат орын алып, 52 адам жарақат алған. Алматыда жағдай күрделі – барлық оқиғаның 95 пайызы осы қалаға тиесілі.
«Жол қозғалысы туралы заңға енгізілген өзгерістерге екі жыл болса да, айтарлықтай ілгерілеуді көріп отырған жоқпыз. Бұзушылықтар күн сайын тіркелуде, ал кикшерингілік компаниялардың қауіпсіздік бағытындағы жұмысы әлі де күткен нәтижеге жетпей отыр. Территориялық полиция департаменттеріне ретсіз қойылған самокаттарды арнайы тұрақтарға жеткізуді тапсырдым», – деді Қайрат Сұлтанбаев.
Жыл басынан бері электросамокат жүргізушілері 20 мыңнан астам жол ережесін бұзған. Оның ішінде:
• 6 жағдай – мас күйінде басқару;
• 10 мыңға жуық айыппұл – жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін;
• ондаған жағдай – ата-аналардың балаларға самокатпен жолға шығуға рұқсат беруі.
Бұзушылықтардың басым бөлігі Алматыға тиесілі – 7 435 жағдай (барлық көрсеткіштің 76 пайызы).
Негізгі мәселе – кикшерингілік сервистердің әкімдіктер және полициямен үйлесімді жұмысының жоқтығы. Ұсынылған шаралар қатарында қосымшаларды жетілдіру, арнайы тұрақтардан тыс сапарды аяқтауға тыйым салу, мобильді патрульдер арқылы бақылауды күшейту, самокатты дұрыс қоймаған жағдайда тәркілеу және айыппұлды операторлар арқылы автоматты түрде өндіру бар.
Қазіргі таңда елімізде небәрі 594 шақырым веложол бар, ал қажеттілік 2 мың шақырымнан асады. Соңғы бес жылда тек 218 шақырымы ғана пайдалануға берілген.
«Электросамокаттарға арналған қауіпсіз инфрақұрылым бізде жоқтың қасы немесе енді ғана қалыптаса бастады. Бұл мәселені шешу жүйелі тәсілді қажет етеді», – деді Қайрат Сұлтанбаев.
Электросамокаттарды жалға беретін компаниялар бірқатар шараны жақын арада жүзеге асыруға, ал күрделі мәселелерді мемлекет, бизнес және жергілікті билік бірлесе отырып шешуге дайын екендерін жеткізді. Басты мақсат – жол-көлік апаттарын азайтып, барлық жол қозғалысына қатысушылар үшін қолайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыру.
Айта кетейік, Алматыда электровелосипед иелеріне ескерту жасалды.