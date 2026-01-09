Samsung Galaxy S26 смартфоны көпшілікке 25 ақпанда таныстырылмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Samsung компаниясы Galaxy S флагмандық сериясын шығарудың дәстүрлі кестесін өзгертіп, жаңалықтарды қаңтарда емес, ақпан айында таныстырады. Бұл туралы әлеуметтік желі X платформасында танымал инсайдер Эван Бласс мәлімдеді. Бұл туралы 24 kg.
Ол бұған дейін жарияланған ақпаратты растап, Samsung Galaxy S26 модельдерін 25 ақпанда көрсету жоспарланып отырғанын хабарлады.
Samsung компаниясы тек Galaxy S26 сериясын ғана емес, сонымен қатар жаз айларында нарыққа шығатын Galaxy Z Fold8 және Galaxy Z Flip8 смартфондарының бағасын да көтеруді жоспарламай отыр.
Galaxy S26 сериясының шығарылу мерзімінің кешігуіне компанияның өнім стратегиясын қайта қарауы себеп болып отыр. Мәселен, Samsung Galaxy S26 Edge моделінен бас тартып, қысқа мерзім ішінде Galaxy S26+ моделін қайта қосқан. Бұл жағдай жаңалықтарды нарыққа шығару процесін қиындатты және компанияның дәстүрлі кестеге сәйкес болуына мүмкіндік бермеді.
Нәтижесінде, Galaxy S26 сериясы үш модельмен таныстырылады: негізгі Galaxy S26, оның ұлғайтылған нұсқасы S26+ және флагмандық Galaxy S26 Ultra. Алғашқы екі смартфонда фирмалық Exynos 2600 чипсеті орнатылса, Ultra нұсқасы Snapdragon 8 Elite Gen 5 чипсетін қолданады.
Айта кетейік, Samsung пен Tesla 16,5 млрд долларлық чиптерді жеткізу келісімшартына қол қойды.