Сан-Франциско Coca-Cola және басқа да азық-түлік компанияларын сотқа берді
АСТАНА. KAZINFORM — Сан-Франциско ультра өңделген тағамдар мен сусындарға байланысты тамақ өндірушілеріне қарсы сотқа шағым түсірді. Шенеуніктердің айтуынша, олар америкалықтардың денсаулығына зиян келтіреді, деп хабарлайды New York Post.
Сан-Франциско шағымында қайта өңдеу деңгейі жоғары өнімдерімен ең танымал 10 тамақ өндіруші — Kraft Heinz Company, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestle USA, Kellogg, Mars Incorporated және Conagra Brands өз өнімдерінің адамдарды ауруға шалдықтыратынын білгенімен, пайданы барынша арттыру үшін тәуелділік тудыратын өнімдерді сатуды жалғастырған.
Қала прокуроры Дэвид Чиудың айтуынша, компаниялар тұтынушыларда тәуелділік тудыратын өнімдерді әзірлеу және сату үшін темекі өнеркәсібінде қолданылатын тактиканы қолданған. Талап-арызда компаниялар қоғамдық тәртіпті бұзу және адал емес маркетинг жүргізу арқылы Калифорния заңдарын бұзды деп айыпталады.
— Бұл компаниялар қоғамдық денсаулық сақтау саласында дағдарыс тудырды, үлкен пайда тапты, енді оларға келтірген зиян үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға тура келеді, — деді Чиу.
Шағымда ультра өңделген тағамдардың таралуынан семіздік, қатерлі ісік және қант диабеті көрсеткіштерінің артқаны айтылған.
Чиу кеңсесінің мәліметінше, ультраөңделген өнімдерге байланысты жүрек-қантамырлары аурулары мен диабет Сан-Францискодағы өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі болып отыр. Бұл аурулар көбінесе азшылық топтар мен әлеуметтік жағдайы төмен тұрғындар арасында жиі анықталады.
— Қазір ультра өңделген тағамдардың келісілген ғылыми анықтамасы жоқ және тағамдарды тек өңделгендіктен зиянды деп жіктеу немесе тағамдардың толық қоректік құрамын елемеу арқылы оларды жамандау тұтынушыларды адастырады және денсаулыққа қатысты теңсіздікті күшейтеді, — деп мәлімдеді көптеген компаниялардың мүддесін қорғайтын сауда тобы — Тұтынушылар брендтері қауымдастығының өнім саясаты жөніндегі аға вице-президенті Сара Галло.
Қала денсаулық сақтау шығындарын өтеу үшін өтемақы төлеуді және азаматтық айыппұлдарды өндіріп алуды, сондай-ақ компанияларға алдамшы маркетингпен айналысуға тыйым салуды және олардан өз тәжірибелерін өзгертуді талап етіп отыр.
Ультра өңделген тағамдардың анықтамасы әлі де пікірталас тақырыбы болып қала берсе де, зерттеушілер оны технологиялық процестерді, қоспаларды және өнеркәсіптік ингредиенттерді пайдаланып жасалған және әдетте аз мөлшерде тұтас тағамдарды қамтитын көптеген қапталған тағамдарға, тәттілерге және алкогольсіз сусындарға қолданып келеді.
АҚШ Денсаулық сақтау министрі Кіші Роберт Ф. Кеннедидің мамыр айында жариялаған есебінде Трамп әкімшілігі ультра өңделген тағамдарды балалар арасындағы созылмалы аурулардың елдегі эпидемиясының себептерінің бірі ретінде атады.
Бұған дейін Трамп Coca-Cola-ны АҚШ-тағы сусын құрамын өзгертуге көндіргенін жазған болатынбыз.