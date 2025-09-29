05:15, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Молдова сайлауы: қазіргі президенттің партиясы бұрынғы басшының блогын басып озады
АСТАНА. KAZINFORM — Молдовада елдің болашақ бағытын анықтауда шешуші рөл атқаратын парламенттік сайлау өтті, деп хабарлайды BBC.
Орталық сайлау комиссиясы қазір сайлау учаскелерінің барлық есептерін өңдеп жатыр.
— Бастапқы деректер бұрынғы президент Игорь Додон басқаратын Патриоттық сайлау блогының алда екенін көрсетті. Бұл Орталық сайлау комиссиясының алдымен дауыстарды санау ең жылдам аяқталған сайлау учаскелерінен, яғни ресейшіл күштер дәстүрлі түрде күштірек тұратын шағын ауылдардан алынған мәліметтерді енгізуімен түсіндіріледі, — делінген ақпаратта.
Бірақ президент Майя Сандудың партиясы қазірдің өзінде көш бастап тұр.
Бұған дейін Молдова халқы жаңа парламент құрамын сайлап жатқаны туралы жазған едік.