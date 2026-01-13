Санитариялық қорғау аймақтарына қойылатын талаптар жаңартылды
АСТАНА. KAZINFORM - Инвестицияларды қолдау мақсатында санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға өзгерістер енгізілді. Тиісті бұйрық 2025 жылғы 31 желтоқсанда қол қойылып бекітілді.
ҚР ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, енгізілген түзетулер инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған. Енді халықтың денсаулығы үшін қауіпсіздікті және қолайлы жағдайларды қамтамасыз ететін гигиеналық нормативтер міндетті түрде сақталған жағдайда, қолданыстағы өнеркәсіп алаңдарында жаңа өндірістерді орналастыруға рұқсат етіледі.
Жобалар санитариялық-қорғау аймағының шекарасындағы есептік көрсеткіштермен, ауа сапасына жүргізілген зертханалық зерттеулердің нәтижелерімен, сондай-ақ әсер ететін физикалық факторлардың деңгейімен нормативтерге сәйкестігін растауы тиіс. Сонымен қатар халықтың денсаулығына төнетін қауіп-қатерді бағалау жүргізіліп, ол денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдардың келісімнен өтуі міндетті.
- Бұл өзгерістер азаматтардың, бизнестің және мемлекеттің мүдделері арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етіп, санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті сақтай отырып, тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуға ықпал етеді, - делінген хабарламада.
Осыған дейін дәрі-дәрмектер мен медициналық қызметтердің кейбірі қосымша құн салығынан босатылатыны туралы жаздық.