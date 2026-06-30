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    Санитариялық қорытындысы жоқ лагерьлер балаларды қабылдай алмайды - ДСМ

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар балаларды сауықтыру орталықтары ғана жұмыс істеп, балаларды қабылдай алады.

    лагерь
    Фото: Мұхтар Холдорбеков / Kazinform

    Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова айтты.

    Оның сөзінше, жазғы демалыс кезеңінде санитариялық-эпидемиологиялық қызмет балалардың сауықтыру ұйымдарындағы қауіпсіздікке ерекше көңіл бөліп отыр.

    – Қазір еліміздің өңірлеріндегі 172 маусымдық балаларды сауықтыру орталығы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алып, балаларды қабылдап жатыр. Әр лагерь жұмысын бастар алдында санитариялық талаптарға сәйкестігі жан-жақты бағаланады. Осы кезде ауыз судың, бассейн суының, ал жағажайы бар лагерьлерде су, топырақ және құмның сапасы зертханалық тұрғыда тексеріледі, – деді Сархат Бейсенова.

    Спикердің айтуынша, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы жоқ балаларды сауықтыру орталықтарының жұмысына жол берілмейді.

    – Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған лагерьлердің тізімі Комитеттің ресми интернет-ресурсында ашық жарияланып, апта сайын жаңартылып отырады. Сондықтан ата-аналар балаларын лагерьге жіберер алдында осы ақпаратпен міндетті түрде танысқаны жөн, – деді комитет төрағасы.

    Сархат Бейсенова ата-аналарға баланы лагерьге жіберер алдында оның денсаулығына назар аударуға кеңес берді.

    – Балалардың жолға тез бұзылатын тағамдарды, әсіресе ет, балық, сүт өнімдерін, крем қосылған кондитерлік өнімдерді және тәтті газдалған сусындарды алып шықпағаны дұрыс. Сондай-ақ күн өтудің және сусызданудың алдын алу үшін балаға бас киім, жеткілікті мөлшерде ауыз су, жеңіл киім және күннен қорғайтын құралдар дайындап беру қажет, – деді Сархат Бейсенова.

    Оның айтуынша, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет балалардың жазғы демалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұқпалы аурулардың алдын алу және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін сақтау бағытындағы жұмыстарын жалғастыра береді.

    Айта кетейік, бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі биыл тіркелген жіті ішек инфекциясы жағдайларының 71 пайызы балалар арасында анықталғанын мәлімдеген еді.

     

    Оқушы Білім Мектеп Жазғы лагерь Денсаулық
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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