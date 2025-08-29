Санжар Жаркешов энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Санжар Серікбайұлы Жаркешов энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Санжар Жаркешов 1986 жылы Қарағанды облысы, Атасу ауылында дүниеге келген. «Қаржы» мамандығы бойынша Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетін және АҚШ-тың Остин қаласындағы Техас университетін «Мұнай және газ инженері» мамандығы бойынша бітірген.
Жұмыс тәжірибесі:
2008-2010 жж. – Остин, Техас (АҚШ) қаласында химиялық технологияларды қолдану арқылы мұнай мен газды өндіруді жақсарту бойынша мұнай және геожүйелік инженерия орталығында ғылыми-зерттеу инженері;
2010-2016 жылдары - Калифорния, Колорадо және Техас штаттарында (АҚШ), Атырау облысында ExxonMobil корпорациясының бұрғылау инженері, Иракта бұрғылау бойынша аға инженер, Ресей Федерациясында (Сахалин аралында) бас бұрғылау инженері, Қайшағандағы мұнай және газды кешенді өңдеу жобасында ұңғымаларды өңдеу жөніндегі аға жоба инженері;
2016-2018 жж. – Шотландия, Перт қаласындағы Merlin ERD кәсіпорнының кен орындарының жетекшілері мен бұрғылау жөніндегі жетекші инженері;
2018-2019 жж. – Колумбия, Оман, Ресей Федерациясы, Аляска, АҚШ және Ұлыбританиядағы жобалар бойынша McKinsey and Company Лондон кеңсесінде басқару жөніндегі кеңесші және әлемдік мұнай-газ саласының сарапшысы;
2019-2020 жылдары – геология саласына жетекшілік еткен Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі;
2020-2022 жылдары – Нафтогаз UGV бас директорының геология және игеру жөніндегі орынбасары - Украинаның «Нафтогаз» ұлттық мұнай-газ компаниясының барлау және өндіру бөлімі директорының орынбасары;
2022 жылдың ақпан айынан бастап «QazaqGaz» ҰК» АҚ басқарма төрағасының м.а.
2022 жылдың наурыз айынан 2025 жылдың мамыр айына дейін – QazaqGaz ҰК АҚ басқарма төрағасы.
