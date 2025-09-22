Сапалы өнім, төмен баға: ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі астаналықтарды несімен таңғалдырды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұл жолы елордаға Абай және Атырау облыстарының шаруалары келіп, жалпы көлемі 400 тоннаға жуық өнім ұсынды, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.
Сауда сөрелерінде 140 тонна ет және ет өнімдері, 80 тонна көкөніс пен жеміс-жидек, 70 тонна бал, 50 тонна бақша өнімдері, 25 тонна балық, 15 тонна сүт өнімдері және тағы 20 тоннадай түрлі дәмді тағамдар сатылымға шығарылды.
«Жыл сайын келеміз, алдағы уақытта да келеміз. Әртүрлі бал түрін алып келдік. Сұраныс жақсы, жұртшылық алады, көңілдерінен шығып жатыр. Біз өте ризамыз», – деді Абай облысының бал өндірушісі Руслан Рыбакин.
Жәрмеңке тауарлары тікелей өндірушілерден жеткізілгендіктен, бағалар да қолжетімді болды. Іс-шараға Абай мен Атырау облыстарынан келген шығармашылық ұжымдар ұйымдастырған концерттік бағдарлама мерекелік көңіл-күй сыйлады.
Іс-шара «Қазанат» ипподромы аумағында өтті. Қонақтардың ыңғайлығы үшін №18, 37 және 303 автобустар арнайы қатынады.
Келесі жәрмеңке 27-28 қыркүйекте өтеді.
Айта кетейік, Астанадағы жәрмеңкеде фермерлер 400 тоннадан астам өнім ұсынды.